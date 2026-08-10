Урожайность российской пшеницы существенно выросла

Российские аграрии собрали более 60 млн тонн пшеницы, превысив прошлогодний результат на 6 млн тонн, сообщили в Минсельхозе.

Уборка урожая в России уже перешагнула экватор: аграрии обмолотили 14,8 млн га, занятых этой культурой.

При этом урожайность заметно прибавила. В среднем с гектара сейчас получают 41 центнер зерна. Самые высокие показатели - около 60 ц/га - фиксируются в Краснодарском крае, Брянской, Курской и Калининградской областях.

В Минсельхозе связывают результаты с использованием современных селекционных разработок, удобрений и средств защиты растений, а также цифровых технологий.

В целом уборочная кампания также идет с опережением прошлогодних темпов. Зерновые и зернобобовые культуры в стране обмолочены на 18,6 млн га, собрано более 72 млн тонн. Больше зерна, чем год назад на аналогичную дату, уже получено в том числе за счет более высокой урожайности.

Быстрее, чем в прошлом сезоне, уборка идет в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах.

Для российского зернового рынка темпы уборки имеют значение не только с точки зрения внутреннего предложения. Пшеница остается ключевой экспортной культурой, поэтому объем и качество нового урожая будут определять возможности поставок за рубеж во второй половине года.