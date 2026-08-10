Фонд Джорджа Сороса (признан в РФ нежелательной организацией) создает искусственный дефицит продуктов в Киеве, готовит почву для смены власти на Украине. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На Украине уверены, что ситуация с дефицитом продуктов в Киеве никак не связана с нашими ударами по логистическим центрам. Пустые полки организованы фондом Сороса, который проводит в бывшей УССР типичную операцию по смене власти. Аналогичная ситуация была и при развале СССР, и при смещении [президента Украины Виктора] Януковича, а также в ходе многочисленных "цветных революций", - рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что дефицит создается в Киеве, поскольку именно протесты в столице могут спровоцировать потенциальный государственный переворот, однако в дальнейшем аналогичные методы могут быть реализованы и в других регионах страны.

"Также важно отметить, что искусственный дефицит продуктов на Украине создан именно в Киеве. Именно рост протестных настроений в столице украинского государства может спровоцировать государственный переворот. Следующим этапом, бесспорно, станут пустые полки в магазинах областных и районных центров, однако это будет уже следующий этап", - сказал он.

9 августа издание "Общественное" сообщило о перебоях с поставками товаров в украинские супермаркеты. Издание также опубликовало кадры с полупустыми полками в киевских магазинах, отметив дефицит овощей, фруктов, молочной продукции, а также мяса.