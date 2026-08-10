Страна БРИКС потратила больше полумиллиарда долларов на российских крабов

С января по июнь 2026 года поставки российских крабов в Китай превысили 25 тысяч тонн. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на Рыбный союз.

Достигнутый результат оказался на 25 процентов больше, чем год назад. Экспортную выручку оценили в 697 миллионов долларов.

Одним из факторов, обеспечивших такой рост китайского спроса на крабов, в союзе назвали урбанизацию, благодаря которой теперь почти миллиард жителей КНР могут позволить себе крабовую продукцию через современные розничные каналы и рестораны.

Поставки живых крабов из России в Китай в первом полугодии выросли на 22 процента, до 22 тысяч тонн.

Отмечается, что в США за указанный период продали Китаю 2,5 тысячи тонн живых крабов, на 46 миллионов долларов. Поставки из Канады оценили в 31 миллион.

С января по июнь 2026 года Китай импортировал российской рыбы и морепродуктов почти на 2,3 миллиарда долларов. Это в 1,5 раза выше, чем по итогам первых шести месяцев прошлого года.