Вторая волна топливного кризиса? В России вновь возникают перебои с бензином

География дефицита широка: Смоленск, Липецк, Запорожье, Краснодарский край, Крым. Дизель при этом есть практически везде, а с 92-м и 95-м может не повезти. Какие действия предпринимает правительство?

Вице-премьер Новак снова поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы. До конца года продлен сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже — 10% вместо обычных 15% от объема производства. Мера должна помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива.

ФАС следит за ценами: в Саратовской и Брянской областях их снизили после предупреждений. Служба возбудила дела в отношении операторов АЗС в Краснодарском крае и Запорожской области.

В российских регионах все чаще говорят о второй волне дефицита топлива на заправках. За пределами Москвы, уже с области — не работают некоторые сетевые заправки вроде «Роснефти» или «Газпромнефти», не говоря уже о частниках. Почти везде есть дизель. 92-й встречается часто, 95-й надо поискать. Чем дальше от Москвы, тем хуже. Обстановку в Смоленске описывает местный предприниматель Георгий:

«Ситуацию в Смоленске можно описать как тревожную. Действительно, стало намного больше машин. Если раньше это было две, три, пять машин, где-то в середине июля, то в августе уже и 20, и 30, 50 машин. У нас есть чат «Топливо в Смоленске» в VK. Там люди обсуждают, и там видно, что топлива нет нигде. Довольно большие очереди на «Лукойле», «Роснефти» и «Газпромнефти». На частных заправках либо его нет, хотя вот пишут, что «Солид» — это белорусская сеть — плюс «Нефтика», я, правда, там не заправляюсь, — у них топливо временами есть. Но, вообще, ситуация буквально, наверное, за последнюю неделю, стремительно ухудшилась».

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ситуация с бензином напряженная, и в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит.

«На сутки региону отводится определенный объем топлива. Он заканчивается — ждем следующей поставки. Поэтому и режим «чет-нечет» сейчас ситуацию не изменит», — отметил Артамонов.

В Сочи местные власти также сослались на новые лимиты на отпуск топлива от крупных операторов. Очевидцы снимают видео километровых очередей на заправках и говорят, что люди стоят по 10-12 часов. Трудности с топливом разной степени наблюдаются на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях. Продолжает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев:

Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефть и капитал»

«Новая волна дефицита связана, как обычно, с ударами по российским НПЗ и внеплановыми их ремонтами, плюс ко всему, я так понимаю, информации стопроцентной об этом, естественно, нет. Но можно предположить, что то зарубежное топливо, которое к нам поступало, те партии, которые пришли, они уже ушли в рынок, в принципе, наверное, уже закончились, поскольку, видимо, новых пока не подтянуто, то это вызывает проблемы с именно высокооктановым топливом, именно с 95-м. Все-таки по производству 92-го у нас ситуация несколько легче. Ну и в предыдущий пик кризиса основная проблема была тоже именно с высокооктановым, с 95-м».

Вице-премьер Новак, кроме того, что снова поручил обеспечить бесперебойную подачу топлива в регионы, обратил внимание, что информация о классе топлива должна быть отражена в доступной форме. По его словам, возможность выпуска топлива стандартов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» позволит дать допобъемы для покрытия дефицита в отдельных регионах. Владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим отметил, что им только начал поступать бензин, закупленный еще в марте:

— У нас «Евро-5» на сегодняшний день приходит. Начались отгрузки с марта месяца, которые были у нас оплачены.

— Перебоев сейчас нет?

— На сегодняшний день нет.

— А в целом, если будет приходить «Евро-2» и «Евро-3», это возможно отсечь?

— В каждой партии, которая приходит, будь то бензовоз или в вагонах, идет сопровождающий документ в виде паспорта качества, на котором черным по белому указано, какому классу соответствует. На сегодняшний день мы не получали ни «Евро-3», ни «Евро-2». У нас весь бензин класса «Евро-5», что подтверждено декларациями и паспортами качества.

ФАС возбудила три дела в Запорожской области, в отношении крупных операторов АЗС, в Краснодарском крае — возбудила дела в отношении АЗС «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Еще ФАС нашла признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае. Все, по мнению ведомства, завышали цены на топливо. На частных заправках цены заметно выше обычных: 92-й и 95-й идут по 110-120 рублей за литр. Потому что выставить ценник меньше — это работать себе в убыток, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин:

— Если независимый участник топливного рынка, АЗС, например, участвует каким-то образом в биржевых сделках, то можно прекрасно понимать, что может сейчас в рознице поставить цену на нефтепродукты приблизительно как у «Лукойла», у «Газпрома», у «Роснефти», ну прибавить один-два рубля. Но если этот независимый участник не участвует в биржевых сделках, а только перекупает топливо у трейдеров, у него нет возможности снижать цену меньше 100 рублей.

— Да, иначе он уже уходит в убыток?

— Да, он уходит в глубокий минус. Поэтому он ставит такую цену, какая есть, по какой ему продается, например, 80, 90 рублей, и прибавляет по Росстату затраты, которые утверждены, от 8 до 12 рублей, плюс свою прибыль. Вообще, у нас стоимость бензина давным-давно должна быть около 100 рублей.

В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. Бензин АИ-92 можно купить по коду по цене не выше ста рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и 95-й бензин. Премиальные виды топлива пока в свободной продаже.