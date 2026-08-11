Кабмин перенес введение пошлины на алмазы на 1 марта 2027 года

Правительство Российской Федерации перенесло введение экспортной пошлины на алмазы с 1 сентября 2026 года на 1 марта 2027 года. Об этом говорится в постановлении правительства на официальном сайте правовых актов.

"В пункте №2 постановления правительства Российской Федерации от 12 июня 2026 г. №733 "О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. №2068" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2026, №25, ст. 3361) слова "с 1 сентября 2026 г." заменить словами "с 1 марта 2027 г.", - сказано там.

Как отмечалось ранее, правительство РФ введет пошлину в размере 8% на алмазы, экспортируемые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Пошлина распространяется на необработанные алмазы массой от 0,45 карата до 10,8 карата и алмазы специальных размеров.