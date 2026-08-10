Обмеление рек в Германии вызвало тревогу за энергетику

В Германии заявили, что снижение уровня воды в реках пока не создает угрозы для стабильности энергоснабжения страны.

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Представители Федерального объединения предприятий энергетики и водного хозяйства отметили, что текущая ситуация с водоемами не оказывает значительного влияния на работу энергетической системы.

По словам специалистов, важную роль играет тот факт, что ветровая и солнечная генерация не зависят напрямую от уровня воды в реках. Поэтому даже при сохранении низких показателей в водоемах эти источники энергии продолжают работать в обычном режиме.

Ранее в ряде европейских стран специалисты обращали внимание на последствия жаркой погоды и снижения уровня воды в реках, которые могут осложнять работу отдельных объектов энергетической инфраструктуры.

Однако в Германии считают, что на данный момент оснований говорить о рисках для энергоснабжения нет.