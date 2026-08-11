Молдавия поможет Украине доставить зерно в Румынию, если это будет выгодно

Власти Молдавии заявили о готовности помочь Украине в транспортировке зерна по железной дороге в румынский порт Констанца, но рассчитывают, что это будет экономически выгодно. Об этом сообщило министерство инфраструктуры и регионального развития республики, отметив, что на переговорах рассматривают возможность снижения тарифов на эти перевозки.

"Мы исходим из двух соображений: с одной стороны, продолжаем поддерживать Украину - соседнюю страну и нашего партнера - в том числе в рамках "коридоров солидарности". С другой стороны, мы хотим, чтобы любое согласованное решение было экономически выгодно для обеих сторон. Для [компании] "Железная дорога Молдовы" привлечение дополнительных объемов грузов представляет собой важную экономическую возможность. Переговоры продолжаются, конкретные параметры механизма сторонам еще предстоит согласовать. О дальнейшем прогрессе мы сообщим позже", - сообщили журналистам в министерстве.

Ранее агентство Reuters сообщило, что украинская сторона собирает информацию о потенциальных объемах от заинтересованных грузоотправителей. По его информации, Киев хотел бы отправлять зерно через Молдавию в румынский порт Констанца со скидкой 50% от номинальной цены перевозки. По оценке украинской стороны, работающий коридор мог бы обеспечить 10% экспорта зерна Украины.

Министерство аграрной политики Украины 7 августа сообщило, что украинский экспорт сельскохозяйственной продукции в 2026-2027 годах может сократиться вдвое из-за проблем с логистикой в портах страны.