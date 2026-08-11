Россиянам рассказали о движении курса доллара в ближайшие недели

Ослабление рубля сейчас — это плавная коррекция, а не валютный шок, заявил предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился, что в ближайшие недели доллар может закрепиться в диапазоне 82-86 рублей, а при ухудшении внешнего фона — подняться до 85-88 рублей.

«Рост доллара к рублю сейчас связан не с одним фактором, а с сочетанием нескольких причин: восстановлением импортного спроса, снижением поддержки от высоких ставок, ожиданиями дальнейшего смягчения политики ЦБ и более осторожным поведением экспортеров с продажей валютной выручки. Это движение пока выглядит не как валютный шок, а как постепенное ослабление рубля после периода его сильной переоценки», — пояснил экономист.

По его словам, для экономики более слабый рубль частично полезен: он поддерживает бюджетные доходы и экспортеров, чьи валютные поступления в рублевом выражении растут. Однако для населения и бизнеса это означает риск ускорения инфляции через импортные товары, технику, автомобили, комплектующие и зарубежные поездки. Эффект для разных участников экономики оказывается прямо противоположным.

Базовый прогноз Астафьева предполагает движение доллара в диапазоне 82-86 рублей. Если нефть останется стабильной, а геополитический фон не ухудшится, резкого скачка выше этого диапазона может не быть. Однако при снижении ставок, росте импорта или ухудшении внешнего фона доллар способен закрепиться ближе к 85–88 рублям.

«Ключевыми факторами остаются решения ЦБ по ставке, динамика нефтяных цен, объем продаж валюты экспортерами, бюджетные операции и спрос на импорт. Именно их сочетание, а не какой-то один драйвер, будет определять, в какую сторону сдвинется курс в ближайшие недели», — заключил специалист.

С начала лета курс доллара вырос более чем на 15 процентов, превысив 10 августа 83 рубля. Весной сообщалось, что россияне стали активно закупать доллары по выгодному курсу.