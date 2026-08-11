В России спрогнозировали ход переговоров с США и ЕС по «Северному потоку»

В условиях нарастающего энергетического кризиса Европейский союз (ЕС) придется договариваться с Россией о возобновлении работы «Северного потока — 2» при посредничестве США, желающих получить газопровод в собственность. Такое развитие событий спрогнозировал международный эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в интервью URA.RU.

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По его словам, сейчас в ЕС зафиксирован пятилетний минимум заполненности подземных хранилищ газа. По его словам, при смене политического курса Европы на более прагматичный, США могут решиться на покупку двух ниток «Северного потока — 2», чтобы после его ремонта покупать газ у России и продавать его Европе.

«В этом случае мы будем продавать газ на границе своей экономической зоны. Экономическое влияние на Германию сохранится лишь частично, поэтому вероятная продажа "Северного потока — 2" американцам вызывает много вопросов», — подчеркнул эксперт.

Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский прокомментировал ход расследования теракта на «Северных потоках».