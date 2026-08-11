Греция резко нарастила перевозки российской нефти

Греческие судовладельцы в июле перевезли 26,4 млн баррелей российской нефти — это максимум почти за три года. Одновременно доля танкеров, связанных со странами G7 или использующих западную страховку, выросла до 36,2% всех морских перевозок российской нефти против 34,4% месяцем ранее. Показатель увеличивается уже четвертый месяц подряд, пишет «Коммерсант».

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Возвращение западных перевозчиков стало возможным из-за падения цены российского сорта Urals. В июле средняя стоимость сорта при отгрузке из Приморска снизилась до $52,93 за баррель, а в начале месяца опускалась до $39,7 — ниже ценовых потолков, позволяющих пользоваться западными судами и услугами. Кроме того, перевозка российского сырья сейчас дает судовладельцам повышенную премию за риск.

Однако к 6 августа Urals в Приморске уже подорожала до $63,7, поэтому часть этого бизнеса вновь может выйти за рамки санкционных ограничений. Для греческих судовладельцев актуален потолок ЕС — $44,10 за баррель российской сырой нефти. При этом США по-прежнему используют отдельный потолок — $60.