Во Франции возникли проблемы с картошкой фри

Размер картофельных клубней во Франции уменьшился на фоне аномальной жары и засухи, что угрожает производителям картошки фри проблемами с ее нарезкой.

Об этом со ссылкой на генсека Национального союза производителей картофеля Алена Декекера сообщает РИА Новости.

«Средняя длина картофеля должна составлять около 10-11 сантиметров, но сейчас она ближе к семи-восьми», — сказал специалист в эфире телеканала TF1, указав, что французских фермеров волнует возникшая ситуация.

Отмечается, что пока поступающий в продажу картофель фри имеет обычный размер, поскольку производится еще из предыдущего урожая, но скоро продукция станет не только меньше, но и дороже, и пока неизвестно, как крупные торговые сети на это отреагируют.

Юг, юго-восток и центр Европы столкнулись этим летом с последствиями крайне жаркой погоды — реки обмелели, в ряде стран бушуют пожары. В самой Франции экономические потери от стихии предварительно оценили в пределах трех-шести миллиардов евро. Это, в частности, может сильно затруднить выполнение плана правительства по снижению дефицита бюджета, который, вероятно, снова вырастет в 2026 году.