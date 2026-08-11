Банки стараются привлечь вкладчиков "приветственными" процентами, и в этом нет никакого подвоха - банковская система сегодня надежна, сказал НСН Михаил Делягин.

Рост ставок по депозитам на фоне снижения ключевой ставки объясняется активным выводом денег в наличную форму, банкам сложнее злоупотреблять своим положением монополистов и устанавливать заниженные ставки по депозитам. Об этом НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Средняя ставка по краткосрочным вкладам в топ‑20 российских банков обновила максимум с марта на фоне постепенного снижения ключевой ставки Банка России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги». Так, на 5 августа доходность трёхмесячных вкладов достигла 13,76% годовых, по шестимесячным вкладам доходность поднялась до 13,04%, а по годовым — до 12,37%. Делягин объяснил, с чем связана такая тенденция.

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«Снижение ключевой ставки действительно имеет нетрадиционные последствия. Если кредит дешевеет, хотя и медленно, не линейно, то ставки по депозитам иногда подскакивают. Это связано с тем, что идет вывод денег в наличную форму, и банкам становится сложнее злоупотреблять своим монопольным положением, устанавливая заниженные ставки по депозитам. Люди боятся бытовых проблем, связанных с интернетом и электричеством, с безумием банковских клерков и многими другими вещами. Объем наличного расчета увеличивается, приток денег на банковские депозиты не такой интенсивный, как тот, на который рассчитывали крупные банки, соответственно, они становятся заинтересованными в том, чтобы удержать клиента», — сказал Делягин.

Собеседник НСН также указал на рост популярности депозитного туризма, когда клиенты перекладывают свои средства из одного банка в другой в погоне за высокими процентами.

«Очень распространился так называемый депозитный туризм. Банки устанавливают повышенные ставки на так называемые новые деньги, обычно это двухмесячные депозиты. Впоследствии клиент смотрит на другие банки и перекладывает деньги туда. Таким образом, приветственные вклады также оказывают влияние на общую статистику», — добавил экономист.

В заключение Делягин отметил, что единственный риск, который следует учитывать вкладчикам, — это риск девальвации.

«Рисков в банках из топ-20 нет никаких. Можно даже говорить о том, что несколько повысилась надежность банковской системы: раньше было полное спокойствие в отношении банков из первой десятки. Единственный риск, который нужно учитывать, — это риск девальвации. Это объективный процесс, результат охлаждения российской экономики: если экономику системно душить, как это делается больше полутора лет, нарастают диспропорции, проблемы. Поскольку либералы не хотят решать реальные проблемы экономики, не хотят ограничивать произвол монополий и финансовые спекуляции, делая кредит дешевым, то единственный оставшийся способ удержания экономики — это девальвация рубля. Уже пошла подготовка к этому: некоторое время назад один из представителей Центробанка публично заявил, что они не понимают, как формируется курс рубля: дескать, рубль упадет, а они ни при чем», — заявил он.

Ранее директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов заявил в пресс-центре НСН, что Банк России посылает сигналы, что он не будет активно снижать ставку, это означает, что доходность по депозитам будет достаточно высокой.