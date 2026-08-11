Стоимость барреля нефти Brent превысила $89

На утренних торгах мировые котировки эталонного сырья уверенно пошли вверх, достигнув максимальной с конца июля отметки в 89,06 доллара за баррель.

Мировые котировки на углеводороды заметно выросли во вторник утром, передает РИА «Новости». По данным торгов, стоимость барреля марки Brent впервые с 31 июля превысила отметку в 89 долларов.

К 9.39 по московскому времени цена октябрьских фьючерсов поднялась на 1,46% по сравнению с предыдущим закрытием. В моменте показатель достигал максимума в 89,06 доллара за баррель.

Одновременно с этим наблюдается удорожание американской нефти. Сентябрьский фьючерс на марку WTI вырос в цене на 1,63%, достигнув уровня 83,47 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила отметку 88 долларов за баррель.

Днем ранее котировки североморского сырья достигли 85 долларов за баррель.

В конце июля цена эталонной смеси поднималась выше 99 долларов.