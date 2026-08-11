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Назван тревожный сигнал для рубля

Lenta.ru

В условиях продолжившегося на этой неделе снижения курса нацвалюты тот факт, что крупнейшие российские экспортеры сократили в июле продажу иностранной валюты в 3,5 раза до 2,2 миллиарда долларов, является тревожным сигналом для рубля, отмечают аналитики инвесткомпании «Цифра брокер», которых цитирует «Финам».

Назван тревожный сигнал для рубля
© РИА Новости

«Предложение валюты резко сжалось. Пока рубль держится за счет дорогой нефти и, вероятно, снижения спроса на валюту со стороны импортеров, но в среднесрочной перспективе дисбаланс может давить на курс», — говорится в комментарии.

Накануне официальный курс евро превысил 95 рублей, а в ходе торгов на рынке Форекс поднимался почти до 96. Доллар же впервые с марта подорожал более чем до 83 рублей.

С начала лета рубль ослаб более чем на 15 процентов. При этом некоторые аналитики считают, что для экономики «тревожным» было скорее снижение доллара в район 70 рублей, а наблюдаемый рост его курса называют признаком «нормализации».

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