Назван тревожный сигнал для рубля

В условиях продолжившегося на этой неделе снижения курса нацвалюты тот факт, что крупнейшие российские экспортеры сократили в июле продажу иностранной валюты в 3,5 раза до 2,2 миллиарда долларов, является тревожным сигналом для рубля, отмечают аналитики инвесткомпании «Цифра брокер», которых цитирует «Финам».

«Предложение валюты резко сжалось. Пока рубль держится за счет дорогой нефти и, вероятно, снижения спроса на валюту со стороны импортеров, но в среднесрочной перспективе дисбаланс может давить на курс», — говорится в комментарии.

Накануне официальный курс евро превысил 95 рублей, а в ходе торгов на рынке Форекс поднимался почти до 96. Доллар же впервые с марта подорожал более чем до 83 рублей.

С начала лета рубль ослаб более чем на 15 процентов. При этом некоторые аналитики считают, что для экономики «тревожным» было скорее снижение доллара в район 70 рублей, а наблюдаемый рост его курса называют признаком «нормализации».