Как Россия создает возможности для людей со всего мира

Агентство стратегических инициатив (АСИ) за 15 лет оказало поддержку появлению законам о добровольчестве, социальном предпринимательстве, позволило повысить инвестиционную привлекательность регионов и помогло молодым специалистам понять, в каких сферах они востребованы. Как сообщает РИА Новости, глава АСИ Светлана Чупшева рассказала о работе и будущем организации в преддверии ее юбилея.

Создание возможностей для талантов

По словам Чупшевой, главный капитал агентства за эти 15 лет — талантливые люди, которые приходили в АСИ и предлагали проекты по самым разным направлениям. Многие из них выросли из идеи в серьезные инициативы и национальные проекты.

В частности, через АСИ был принят и разработан ряд законопроектов в социальной сфере. Все началось со встречи президента Владимира Путина с лидерами социальных НКО и благотворительных фондах в Петрозаводске. После нее вышел большой перечень поручений, который и стал основой закона. Тогда паллиативная помощь была впервые закреплена в законодательстве как нормативный термин, появилось социальное предпринимательство.

«Благодаря поддержке президента впервые из бюджета было выделено финансирование на создание современной инфраструктуры дополнительного образования в сфере технологий. По всей стране сегодня работают сотни детских технопарков, кванториумов, которые бесплатно дают возможность детям, школьникам обучаться робототехнике, использованию искусственным интеллектом в самых разных сферах, заниматься конструированием, инженерным творчеством», — добавила директор АСИ.

Сейчас агентство остается верно своей миссии — создание возможностей для лидеров, которые хотят жить и работать в России и создавать блага для ее жителей. Чупшева отметила, что в новой стратегии до 2030 года в числе приоритетов есть создание благоприятного инвестиционного климата для бизнеса, повышение качества жизни граждан через поддержку проектов в социальной сфере, подготовка кадров для будущей экономики, а также вопросы экологии и климата.

Кроме того, АСИ ведет постоянную работу по исполнению задачи Путина — вхождение России в топ-20 стран по качеству инвестиционного климата к 2030 году. Сотрудничество ведется с правительством страны, регионами и крупнейшими деловыми объединениями.

«Очень важно смотреть, и как работают другие страны, потому что нам важны иностранные инвестиции. Мы должны создавать конкурентоспособную среду и юрисдикцию, одну из лучших в мире, чтобы привлекать сюда лучшие технологические проекты и лучшую экспертизу», — отметила она.

Помощь молодежи

В агентстве имеется отдельное направление, которое занимается работой с молодежью в предпринимательской сфере. Как отметила Чупшева, молодежь в этом плане очень активна — порядка 20% ребят, которые участвуют в опросах АСИ, рассматривают профессиональную реализацию в сфере бизнеса и предпринимательства.

«Мы стараемся предлагать очень много проектов и конкурсов вместе с партнерами: с Корпорацией МСП, с правительством Москвы, с инфраструктурой и экосистемой ВЭБ.РФ — для того, чтобы ребята участвовали во всевозможных акселераторах, делали первые шаги в предпринимательской деятельности, представляли первые проекты, получая гранты на первый стартап», — заявила глава агентства.

Она также назвала Дальний Восток и Арктику одними из самых перспективных территорий не только в России, но и на карте мира. Они дают новые возможности для сотрудничества с Юго-Восточной Азией и становятся воротами для международной торговли. Чупшева считает, что для молодых специалистов эти регионы дают возможность быстро развивать карьеру.

Поддержка рождаемости

Говоря о мерах поддержки рождаемости, глава агентства призвала учитывать последствия демографической ямы 90-х годов. Она напомнила об эффективности маткапитала при его введении, однако назвала крайне важным то, что регионы стали прибавлять свои меры поддержки к федеральным.

«Очень важно, чтобы многодетные семьи были в почете. Поэтому меня радует, что сегодня регионы при оказании мер поддержки — финансовых и нефинансовых — уходят от критерия нуждаемости. Потому что это все-таки главная задача для нашей страны — демографический рост и поддержка рождаемости. У нас уже 46 субъектов убрали критерий нуждаемости при выделении различных демографических мер поддержки», — сказала Чупшева.

При этом она отметила, что для семьи важно не столько пособие, сколько возможность быстро вернуться на работу и продолжить развиваться профессионально. Не менее значима инфраструктура: школы, детсады, медицинские учреждения, места досуга. Важны и вопросы гибкого графика со стороны работодателя для семей, где растут дети до трех лет. Предприниматели также выступают партнером для государства, предлагая свои меры поддержки для сотрудников, где принимается решение о рождении ребенка или он уже родился.

Привлечение иностранных специалистов

С 15 апреля в России начала работать программа по привлечению иностранных специалистов. По словам Чупшевой, с этой даты специализированное агентство, сопровождающее иностранцев, зарегистрировало уже около четырех тысяч человек. Подано 658 заявок на программу из самых разных стран: государства Азии, Ближнего Востока, Европа, США и Канада. Средний возраст участников — от 25 до 45 лет.

«Программа нацелена на талантливых, высококвалифицированных специалистов: это ученые, это выдающиеся спортсмены, это деятели культуры, представители креативных индустрий, это студенты-отличники, которые получили или показывают высокие результаты в образовательной деятельности. Здесь со стороны оператора действует строгий фильтр и строгий отбор», — подчеркнула она.

Чупшева добавила, что АСИ рассчитывает, что программа будет популяризована, а те, кто представляет ценность для России, будут возможность приехать в нее и работать.