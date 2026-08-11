Власти РФ продлили особый режим продажи бензина

Правительство России продлило до конца года сниженный норматив обязательной продажи бензина на бирже — 10% от производства вместо обычных 15%. Кроме того, в норматив разрешили включать прямые и адресные поставки топлива сельхозпроизводителям, компаниям северного завоза, строителям и РЖД.

Меры принимаются на фоне напряженной ситуации с топливом. Сезонный рост спроса совпал с внеплановыми ремонтами НПЗ, и в нескольких регионах АЗС начали ограничивать объем продажи топлива одному покупателю.

Россия уже ввела полный запрет на экспорт бензина, ограничила вывоз дизеля и в июле начала импортировать нефтепродукты. Снижение биржевого норматива позволяет нефтяным компаниям направлять большую часть топлива непосредственно крупным и стратегическим потребителям.