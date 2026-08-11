Францию и Германию накрыло жарой: экономисты подсчитали потери

Экстремальная жара, установившаяся в Европе, нанесла ощутимый удар по экономикам двух крупнейших стран региона. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Иван Пятибратов в беседе с «Вестями» выделил Францию и Германию как государства, столкнувшиеся с наиболее серьёзными последствиями аномальных температур.

Франция оказалась в зоне риска из-за сильной зависимости от аграрного сектора и урожайности. Эксперт уточнил, что зерновые культуры пострадали не так критично – с поставками хлеба проблем не ожидается. Однако под угрозой оказались виноградники и кукурузные поля, где жара уже отразилась на объёмах сбора. В совокупности с засушливыми условиями это создаёт негативный эффект, который будет усиливаться, если высокие температуры сохранятся надолго.

Помимо сельского хозяйства, погодные условия бьют по французской атомной энергетике. Для работы АЭС требуется постоянный доступ к холодной воде для охлаждения реакторов, а обмеление рек из-за отсутствия осадков серьёзно осложняет этот процесс.

В Германии, напротив, основная проблема связана с падением уровня воды в Рейне – эта артерия играет ключевую роль в доставке сырья и комплектующих на крупные промышленные предприятия, особенно в автомобильном секторе. Нарушение логистических цепочек из-за низкого уровня воды уже создаёт риски для производства.

Экономист подчеркнул, что обе страны могут столкнуться с ещё более серьёзными последствиями, если аномальная жара не спадёт в ближайшее время. В отличие от зерновых, где ситуация стабильна, уязвимые позиции в виноделии, кукурузоводстве и промышленной логистике требуют оперативного мониторинга и адаптации к меняющимся климатическим условиям.