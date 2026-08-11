Свободную экономическую зону расширили на всю Белгородскую область

Правительство России приняло решение о расширении действия свободной экономической зоны (СЭЗ) на всю территорию Белгородской области. Как заявил в беседе с РИА Новости врио губернатора Александр Шуваев, это позволит поддержать предпринимателей и даст импульс развитию экономики региона.

По словам врио губернатора, новые условия дают возможность реализовывать инвестиционные проекты в сфере обрабатывающего производства и сельского хозяйства с объемом вложений от одного миллиарда рублей с применением преференциального режима СЭЗ.

Решение, как отметил Шуваев, принято в комплексе и касается также соседних приграничных регионов — Курской и Брянской областей. СЭЗ была создана в Белгородской области осенью 2024 года по поручению президента, но тогда ее действие распространялось только на отдельные территории. Власти всех трех регионов неоднократно обращались в правительство с инициативой о расширении зоны.

Глава региона поблагодарил президента, правительство и лично премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку. Он подчеркнул, что экономику необходимо развивать несмотря на сложную обстановку, и отметил поддержку федерального центра.