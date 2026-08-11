Армения нашла способ снизить зависимость от российского газа

Армения ведет переговоры о закупках газа у альтернативных поставщиков с целью снижения зависимости от импорта российского топлива. Об этом заявил член партии премьер-министра республики Никола Пашиняна «Гражданский договор» Саркис Ханданян. Его слова приводит «Интерфакс».

Речь идет об Иране и Азербайджане. Эти страны помогли бы Армении справиться с кризисной ситуацией, если власти России решат поднять цены на поставляемое в Армению топливо.

«Диверсификация в этом вопросе очень важна», — констатировал Ханданян.

Ереван опроверг слухи о замене российского газа иранским

Возможность увеличения закупок иранского газа, отметил он, обсуждалась в ходе визита министра территориального управления и инфраструктуры Армении Давида Худатяна в ближневосточную страну. Переговоры состоялись в июле. Наращиванию поставок также может поспособствовать новый трубопровод, который будет проложен по территории республики в рамках проекта проектом TRIPP («Маршрут Трампа»). В этом случае речь идет об азербайджанском топливе, заключил Ханданян.

Охлаждение отношений России и Армении стало фиксироваться на фоне стремления постсоветской страны взять курс на углубленную евроинтеграцию. В Кремле призывали Ереван определиться с выбором — остаться в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с сохранением различных льгот и преференций (в том числе низких цен на газ) или сделать ставку на вступление в Евросоюз (ЕС). В последнем случае, предупреждали российские власти, Армения будет грозить пересмотр или приостановка контракта на поступки в республику российского газа.