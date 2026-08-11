В Госдуме назвали «рудиментом» банковские карты Visa и Mastercard

Карты платежных систем Visa и Mastercard в России уже стали рудиментом, а в 2027 году, возможно, девять из десяти банковских карт будут принадлежать платежной системе «Мир». Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он объяснил, что Visa и Mastercard стали бесполезными для россиян, поскольку не дают возможности платить за границей, а также ушли от обслуживания инструментов, которые были выпущены в РФ под их эгидой. Аксаков добавил, что некоторые его знакомые столкнулись с неисправной работой таких карт по причине износа самого пластика.

«При оплате товаров, услуг с использованием этих карт они считали, что это банки какие-то проблемы создают. <...> Я в банки обращался: никто не ограничивает. Законодательное решение есть, правовые решения, позволяющие использовать эти карты», — добавил парламентарий.

Напомним, что «Мир» является основной платежной системой в России, однако выпущенные до введения санкций карты Visa и Mastercard продолжают работать. Платежи обеспечивает Национальная система платежных карт. Она предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по ним, обнулив ее с начала 2028 года.