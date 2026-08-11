$82.3795.18

В Госдуме назвали «рудиментом» банковские карты Visa и Mastercard

Никита Бородкин

Карты платежных систем Visa и Mastercard в России уже стали рудиментом, а в 2027 году, возможно, девять из десяти банковских карт будут принадлежать платежной системе «Мир». Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В Госдуме назвали «рудиментом» банковские карты Visa и Mastercard
© Global Look Press

Он объяснил, что Visa и Mastercard стали бесполезными для россиян, поскольку не дают возможности платить за границей, а также ушли от обслуживания инструментов, которые были выпущены в РФ под их эгидой. Аксаков добавил, что некоторые его знакомые столкнулись с неисправной работой таких карт по причине износа самого пластика.

«При оплате товаров, услуг с использованием этих карт они считали, что это банки какие-то проблемы создают. <...> Я в банки обращался: никто не ограничивает. Законодательное решение есть, правовые решения, позволяющие использовать эти карты», — добавил парламентарий.

Напомним, что «Мир» является основной платежной системой в России, однако выпущенные до введения санкций карты Visa и Mastercard продолжают работать. Платежи обеспечивает Национальная система платежных карт. Она предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по ним, обнулив ее с начала 2028 года.