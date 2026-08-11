Страна НАТО захотела новой зерновой сделки

Эскалация напряженности в Черном море чревата тем, что Турция может столкнуться с резким ростом цен на продовольствие. Об этом заявил глава Турецко-украинского делового совета Исмаил Зия Узель. Его процитировала газета Dünya.

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Чтобы этого не случилось, Узель призывает разработать новый механизм, наподобие зерновой сделки. Это позволит Анкаре не лишиться лидерства в экспорте муки и макарон. По его словам, если не решить эту проблему, то последствия от черноморского кризиса будут сравнимы с теми, с которыми столкнулся мир после перекрытия Ормузского пролива.

Что такое зерновая сделка и почему Россия ее заморозила

Узель призвал не забывать, что поставки пшеницы из РФ и Украины составляют порядка 32 процента мирового рынка.

Ранее был опубликован прогноз, согласно которому из-за сложностей с отгрузками из Азово-Черноморского бассейна поставки российского зерна на внешние рынки в этом месяце рискуют опуститься почти до 2,5 миллиона тонн.