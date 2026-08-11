Новак дал поручение по снабжению рынка топливом

Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам, регионам и компаниям следить за обстановкой на топливном рынке в стране, а в частности — обеспечивать бесперебойную поставку и следить за ценами на нефтепродукты.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Александр Новак дал поручения профильным ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям продолжать согласованную работу по снабжению внутреннего рынка топливом», — говорится в публикации.

Во время совещания в ведомстве отметили работу по контролю над ценообразованием в регионах, а также заявили о пресечении необоснованного повышения стоимости нефтепродуктов на частных АЗС. Также Новак добавил, что АЗС должны доносить информацию о классе топлива в доступной для потребителей форме, чтобы граждане имели возможность сделать осознанный выбор.

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В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов, отраслевых компаний.