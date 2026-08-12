Банк России повысил курс доллара

Банк России установил официальные курсы* иностранных валют на 13 августа 2026 года, повысив стоимость доллара, евро и юаня.

Американская валюта подорожала до 83 ₽ по сравнению с 82,37 ₽ 11 августа. Курс евро вырос с 95,18 до 95,77 ₽, а китайский юань прибавил в цене, достигнув отметки 12,27 ₽ вместо прежних 12,18 ₽. Согласно данным из «Обзора рисков финансовых рынков» Центробанка, в июле российская валюта продолжила ослабевать**, хотя и более медленными темпами, чем в июне. За этот период доллар вырос на 2,7% до 79,85 ₽, а юань поднялся на 3,1% до 11,81 ₽.

Ранее эксперты, опрошенные Банком России с 10 по 14 июля, ожидали, что курс доллара к рублю будет более слабым в 2026 и 2027 годах и более крепким в 2028 и 2029 годах. Прогноз на 2026 год составил 78,4 ₽ за доллар, на 2027 год — 86,6 ₽, на 2028 год — 92,7 ₽, а на 2029 год — 95,8 ₽.

*Официальный курс валют — это стоимость иностранных валют по отношению к рублю, которую устанавливает Банк России для использования в расчетах государственных платежей, таможенных пошлин и бухгалтерского учета. В отличие от рыночного курса, который меняется каждую секунду на бирже, официальный курс фиксируется один раз в день на основе данных о совершенных сделках.

**Ослабление валюты — процесс снижения покупательной способности национальной валюты относительно иностранных валют, при котором за одну и ту же сумму в рублях можно купить меньше долларов или евро. Это явление часто связано с изменением торгового баланса страны, оттоком капитала или снижением мировых цен на основные экспортные товары.