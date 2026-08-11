Дефицит продуктов, в том числе товаров первой необходимости, в Киеве может привести к росту цен на них в два-три раза. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Искусственный дефицит продуктов в украинской столице уже привел к анонсированию подорожания всех товаров первой необходимости в магазинах Украины. В настоящее время речь идет о росте цен на 10%, однако вскоре стоимость товаров в отдельных случаях может возрасти в два-три раза", - рассказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что фонд Джорджа Сороса (признан в РФ нежелательной организацией) создает искусственный дефицит продуктов в Киеве, готовит почву для смены власти на Украине.

9 августа издание "Общественное" сообщило о перебоях с поставками товаров в украинские супермаркеты. Издание также опубликовало кадры с полупустыми полками в киевских магазинах, отметив дефицит овощей, фруктов, молочной продукции, а также мяса.