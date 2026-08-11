В ЕС получили в июле 18 партий топлива из российской нефти

Несмотря на официальный запрет Евросоюза на импорт нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти, фактически такие поставки продолжают поступать в порты стран блока.

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Согласно июльским данным аналитического центра CREA, за месяц было зафиксировано 18 партий готового топлива, произведённого на заводах, использующих в том числе сырьё из РФ. Для сравнения, в июне подобных отгрузок насчитывалось всего 8 – рост более чем вдвое.

География получателей охватила восемь государств. По 7 партий приняли Испания и Кипр, остальные распределились между Хорватией, Францией, Грецией, Италией, Мальтой и Нидерландами. При этом происхождение переработки оказалось разным: 8 партий прошли через турецкие нефтеперегонные заводы, 5 – через индийские и ещё 5 – через грузинские предприятия. Таким образом, европейские импортёры используют сложные логистические цепочки для обхода действующих ограничений.

В CREA подчёркивают, что механизм ценового потолка не обеспечивает должного контроля над доходами России от экспорта чёрного золота. Аналитики призывают надзорные органы Евросоюза усилить проверки всех этапов поставок, чтобы исключить возврат российского сырья на рынок ЕС в переработанном виде. По их мнению, текущая система мониторинга недостаточно эффективна для отслеживания таких «серых» схем.

В том же отчёте отдельно отмечено снижение доходов России от сжиженного природного газа: в июле они упали на 36% по сравнению с июнем. При этом Бельгия стала третьим по величине импортёром российского ископаемого топлива в Евросоюзе, закупая весь поставляемый в страну СПГ именно из РФ, что указывает на сохраняющуюся зависимость некоторых европейских государств от российских энергоносителей.