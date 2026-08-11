Михаил Мишустин рассказал о помощи бизнесу в приграничье

Чтобы помочь предпринимателям в приграничных регионах, режим свободной экономической зоны (СЭЗ) расширят на всю территорию Белгородской, Брянской и Курской областей. Эти меры позволят привлечь в обрабатывающие производства свыше 200 миллиардов рублей инвестиций и создать тысячи рабочих мест, сообщил во вторник председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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"Стремимся в первую очередь помочь людям, которые проживают на этих территориях, ну и бизнесу, создающему рабочие места и обеспечивающему граждан товарами и услугами", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу сформировать в приграничье условия для активной экономической деятельности. "Для этого мы расширим действие режима свободной экономической зоны", - отметил премьер. Д

ля резидентов СЭЗ ниже ставки по налогам на прибыль, на добычу полезных ископаемых, у них есть право на освобождение от налогов на имущество организаций и землю, понижены тарифы страховых взносов. Воспользоваться преференциями смогут инициаторы новых инвестиционных проектов в обрабатывающей сфере, включая производство кормов, минеральных удобрений и бумаги. Исключение сделают для большей части подакцизных товаров и металлургии.

"Это будет касаться не отдельных районов, а полностью всех трех регионов", - уточнил глава кабмина.

Снижение порога входа сделает режим СЭЗ доступным и для среднего бизнеса. "Рассчитываем, что благодаря таким изменениям на территории этих областей появятся десятки новых проектов, и общий объем инвестиций вырастет. Он превысит 200 миллиардов рублей, будет создано порядка четырех тысяч рабочих мест", - сообщил Михаил Мишустин.

Снижение порога входа сделает режим СЭЗ доступным и для среднего бизнеса

Также он дал поручения по результатам недавней поездки в регионы Дальнего Востока и Сибири. Вице-премьер Дмитрий Григоренко проработает тему создания в Якутии центра обработки данных. Республике, которая уже вовсю внедряет цифровые технологии, необходимы новые мощности. А Тыве правительство поможет приобрести высокотехнологичное медоборудование для своевременной диагностики, лечения сердечно-сосудистых заболеваний, патологий почек. Эту тему проконтролирует зампред кабмина Татьяна Голикова. Кроме того, Мишустин поручил обеспечить качественное выполнение мастер-планов 25 дальневосточных городов с учетом встречи президента в Улан-Удэ, где этой теме уделили особое внимание. Например, в рамках мастер-плана в якутском Нерюнгри продолжают обновлять больницу. На эти цели из федерального бюджета выделено почти 3 млрд рублей, а на следующий год дополнительно направят еще до 350 млн.