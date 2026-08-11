Китай пригрозил США ответными мерами на санкции против России

Пекин намерен защищать свои интересы в случае введения Соединенными Штатами пошлин на покупку российских энергоносителей, заявил официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Чан.

По его словам, государство предпримет шаги для самозащиты, если американская сторона примет законопроект о штрафах за приобретение топлива из России, передает РИА «Новости».

«Китай решительно выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой основания в международном праве и не утвержденных Советом Безопасности ООН, и будет принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий и граждан», – подчеркнул дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США одобрил законопроект об оказании давления на крупных покупателей российских энергоресурсов.

Пекин осудил американские планы по введению ограничений.

Ранее Министерство коммерции КНР запретило соблюдать санкции Вашингтона в отношении пяти китайских нефтяных компаний.