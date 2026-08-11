Жесткие новые санкции США в отношении России в случае их принятия обернутся против самих Соединенных Штатов, рассказал журналистам официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Чан. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Сенат США 7 августа подавляющим большинством голосов принял законопроект, разработанный при активном участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов в РФ).

Инициатива предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США, уточнили журналисты.

Корреспонденты попросили дипмиссию КНР прокомментировать законопроект и раскрыть последствия его принятия.

«Применение двойных стандартов, а также использование методов принуждения и давления в конечном счете обернется против тех, кто к ним прибегает», — ответил Чан.

Ранее сообщалось, что в 2025–2026 годах США резко усилили экономическое и технологическое давление на Китай. Основным инструментом стали импортные пошлины и экспортные ограничения.

Китай ввёл ответные санкции против шести компаний США

В общей сложности, в американский черный список внесены, по состоянию на август 2026 года, 187 организаций КНР. Меры против них включают блокировку активов и запрет на любые сделки с американскими контрагентами.

Пекин называет действия Вашингтона политически мотивированными, направленными на подрыв международной торговли и притеснение зарубежных компаний.