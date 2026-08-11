В Колумбии готовятся ввести чрезвычайное экономическое положение
Правительство Колумбии готовится ввести режим чрезвычайного экономического положения для мобилизации средств на помощь пострадавшим от мощного землетрясения. Об этом заявил министр финансов страны Мигель Гомес.
По его словам, которые приводит РИА Новости, власти рассчитывают в рамках этого режима привлечь кредит Всемирного банка на сумму до $450 млн для ликвидации последствий стихийного бедствия.
Если чрезвычайное экономическое положение будет объявлено во вторник, 11 августа, средства могут стать доступны до конца недели.
Гомес также заявил, что Минфин в полном объёме предоставит предусмотренный бюджет Национальному фонду управления рисками и стихийными бедствиями для удовлетворения наиболее неотложных потребностей после землетрясения.
10 августа сейсмологи зафиксировали в Колумбии землетрясение магнитудой 7,4. По последним данным, в результате погибли 224 человека.