В Латвии хотят запретить импорт конфет и пива из России и Белоруссии

Конфеты, карамель, шоколад, печенье и пиво из России и Белоруссии хотят запретить к ввозу в Латвию.

Об этом сообщает латвийское новостное агентство Press.lv со ссылкой на Министерство земледелия.

«Правительство поддержало подготовленные Министерством земледелия поправки, предусматривающие ужесточение действующего национального запрета на импорт товаров из этих стран», — говорится в заявлении.

Отмечается, что под запрет могут попасть конфеты, карамель, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы, безалкогольные напитки и пиво российского и белорусского происхождения.

Ранее министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил, что латвийско-белорусская граница была закрыта по техническим причинам.

МИД Белоруссии назвал закрытие Латвией границы недружественным шагом и заявил, что Минск оставляет за собой право на ответные, в том числе несимметричные, меры для защиты национальных интересов и своих граждан.