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Press.lv: в Латвии хотят запретить импорт конфет и пива из России и Белоруссии

RT на русском

Конфеты, карамель, шоколад, печенье и пиво из России и Белоруссии хотят запретить к ввозу в Латвию.

В Латвии хотят запретить импорт конфет и пива из России и Белоруссии
© РИА Новости

Об этом сообщает латвийское новостное агентство Press.lv со ссылкой на Министерство земледелия.

«Правительство поддержало подготовленные Министерством земледелия поправки, предусматривающие ужесточение действующего национального запрета на импорт товаров из этих стран», — говорится в заявлении.

Отмечается, что под запрет могут попасть конфеты, карамель, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы, безалкогольные напитки и пиво российского и белорусского происхождения.

Ранее министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил, что латвийско-белорусская граница была закрыта по техническим причинам.

МИД Белоруссии назвал закрытие Латвией границы недружественным шагом и заявил, что Минск оставляет за собой право на ответные, в том числе несимметричные, меры для защиты национальных интересов и своих граждан.