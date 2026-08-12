Стоимость прохода судов через Панамский канал взлетела

В августе ежедневные аукционы на проход судов через Панамский канал приносили в среднем порядка 1,1 миллиона долларов, что в 16 раз превысило показатели годичной давности. О резком росте стоимости транзита через одну из ключевых мировых логистических артерий сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные Argus.

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При этом в последние дни средняя цена за использование крупных шлюзов достигла 2,5 миллиона долларов. Данный результат оказался максимальным за всю историю статистических наблюдений. С конца июля отдельные слоты для судов класса Neopanamax и Panamax уходили на торгах за 3,78 миллиона и 2,63 миллиона долларов соответственно. Столь высоких значений до этого никогда не фиксировалось.

Эксперты связывают стремительное удорожание перевозок через канал с рядом факторов. К числу основных причин аналитики отнесли обмеление канала из-за усиливающегося климатического явления Эль-Ниньо, а также фактическое закрытие другой важнейшей логистической артерии — Ормузского пролива. Все это в совокупности привело к ажиотажному спросу при ограниченных пропускных возможностях Панамского канала, резюмировали специалисты.

Высокая стоимость транзита через эту артерию, скорее всего, сохранится в обозримом будущем. Весомых предпосылок для открытия Ормузского пролива нет с учетом принципиальных разногласий между США и Ираном по поводу условий заключения мирной сделки на Ближнем Востоке. Власти Ирана, в частности, настаивают на взимании платы за безопасный проход судов, что противоречит требованиям Вашингтона. Это расхождение, отмечало агентство The Associated Press, является ключевым препятствием для скорого открытия пролива Ормуз.