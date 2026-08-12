Европе предрекли тяжелую зиму из-за одной проблемы

Запасы газа в подземных хранилищах стран ЕС к 10 августа достигли 59,1 процента от общей мощности. Однако это на 12,4 процента ниже прошлогоднего уровня, указано в данных ассоциации европейских операторов инфраструктуры Gas Infrastructure Europe.

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Причиной для медленной закачки топлива в хранилища стали перебои с поставками сжиженного природного газа через Ормуз. Ограничения на Ближнем Востоке остановили поставки СПГ из Катара, занимавшего значительную долю европейского импорта.

Также в этом году ситуацию ухудшила аномальная жара, накрывшая Европу в июле. Это заставило европейцев активно использовать газовые электростанции, рост спроса на топливо вырос.

Европа обновила антирекорд по объемам газа в хранилищах

Ранее СМИ также писали, что жара, обрушившаяся на европейский континент может привести к резкому повышению цен на электроэнергию. Если не произойдет серьезного увеличения осадков, то зимой Европа будет больше зависеть от ископаемого топлива, поскольку выработка электроэнергии с помощью солнечных электростанций сократится.

Также агентство Reuters писало, что Европа встретит предстоящую зиму с рекордно низкими за последние годы запасами энергетических ресурсов.