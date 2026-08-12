Российским экспортерам назвали опасный курс рубля

Если курс доллара дойдет до 70-75 рублей, это окажется опасным для российских экспортеров. Об это предупредил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, такие котировки — это порог угрозы для экспортеров. В первую очередь, речь идет о нефтегазовом секторе, металлургах, угольщиках, химиках, производителях удобрений и золотодобытчиках. Для всех характерны валютная выручка и рублевые издержки.

Эксперт обратил внимание, что сейчас, когда доллар стоит около 80 рублей, угольная отрасль уже работает в убыток. В связи с этим он обрисовал такой порядок уязвимости к курсу доллара: сначала угольщики, затем производители удобрений, за ними — металлурги, а потом добыча нефти и газа и золота.

Ранее аналитики заявили, что в условиях продолжившегося снижения курса рубля крупнейшие российские экспортеры в июле сократили продажу иностранной валюты в 3,5 раза до 2,2 миллиарда долларов. Это тревожный сигнал для российской валюты, которая пока держится за счет дорогой нефти.