В Европе снова неспокойно — на этот раз из-за Испании, которая продолжает импортировать российский газ. Как сообщает РИА Новости, это привело в бешенство Германию, которая сильно пострадала от санкционной политики Евросоюза.

Назло ЕС

Немецкие СМИ обратили внимание, что Испания закупает больше российского газа, чем когда-либо прежде. В первом квартале поставки превысили прошлогодние на 43%, а в мае на газ из РФ пришлась почти треть импорта, что на 58,5% больше, чем в 2025 году. В июне Москва вновь была второй по продажам в стране после Алжира.

Испанская компания Naturgy заключила контракт с «Ямал СПГ» еще в 2013 году. Договор действует до 2041 года и позволяет покупать газ по приемлемой цене. Как отмечал глава администрации испанского Бильбао Иван Хименеис, российский газ дешевле американского и у него хорошее качество.

Как утверждает немецкое издание Merkur, дешевое топливо — один из факторов, благодаря которому экономика Испании растет значительно быстрее, чем в среднем по еврозоне. В Германии ситуация противоположная: ФРГ отказалась от топлива из РФ и перешла на более дорогие альтернативы. Для сравнения, ВВП Испании вырос на 3,5% в 2024 году, на 2,8% в 2025 году, в этом году ожидается рост на 2,4%.

«Немецкая же экономика после двух лет рецессии в 2025 выросла всего на 0,2%, серьезно сократилось промышленное производство. Особенно чувствительны к высоким ценам на энергию химическая, металлургическая и другие энергоемкие отрасли», — заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Павел Севостьянов.

Выстрел в ногу

Канцлер Фридрих Мерц прямо заявлял, что отсутствие поставок газа из России спровоцировала в Германии затяжной энергетический кризис. Энергия стала дорогой, конкурентоспособность немецких товаров снизилась, а компании пытаются понизить расходы за счет сокращения персонала. Только в первом квартале 2026 года в ФРГ исчезли около 500 тысяч рабочих мест, а руководство Volkswagen признало, что существование крупнейшего автоконцерна страны под угрозой.

Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Роман Данилов отмечает, что немецкая экономика долгие годы развивалась за счет дешевых энергоресурсов. Теперь Берлин, отказавшись от российского трубопроводного газа, подписал себе экономический и политический приговор.

«Дешевая энергия из России была секретом успеха "Made in Germany". Нам нужно вернуть ее. Потеря этой энергии отбросила нас на годы назад», — подчеркивала сопредседатель партии Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Поиск компромиссов

В ЕС действует регламент по постепенному отказу от российского газа. Полностью планируют остановить импорт СПГ планируется в начале 2027 года, а трубопроводного — осенью того же года. Данилов считает, что с учетом текущей ситуации Испания не пойдет на отказ добровольно, поскольку политически она может выражать самостоятельную позицию.

Эксперт предположил, что Брюссель будет искать компромиссный вариант и может вполне пойти на уступки Испании, как было с греческими морскими перевозчиками. ЕС собирался включить в 21-й пакет санкций запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны, но Греция его заблокировала, поскольку мера негативно сказалась бы на ее бизнесе. В итоге ЕС разрешил европейским компаниям перевозить российский СПГ в третьи страны на один год с автоматическим продлением.