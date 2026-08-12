В Германии ускорилась инфляция

Инфляция в Германии в июле на фоне резко выросших цен на энергоносители после окончания действия так называемой топливной скидки ускорилась до 2,8% в годовом выражении. Такие окончательные данные привело Федеральное статистическое ведомство ФРГ, тем самым подтвердив предварительную оценку.

В июне уровень инфляции достигал 2,3%, в мае - 2,6%.

"Цены на энергоносители продолжали расти темпами выше среднего и, таким образом, оставались главным фактором инфляции. Рост цен в этом сегменте оказался значительно более выраженным, чем в предыдущем месяце, что привело к повышению общего уровня инфляции", - заявила глава статистического ведомства Рут Бранд.

Она отметила, что прежде всего по сравнению с прошлым месяцем заметно выросли цены на топливо.

"Это связано с тем, что одновременно с ростом цен на нефть из-за затянувшейся войны с Ираном 30 июня прекратило действие государственное субсидирование стоимости топлива", - добавила Бранд.

По сравнению с предыдущим месяцем в июле 2026 года потребительские цены в целом выросли на 0,8%. Цены на энергоносители увеличились на 8,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года. Цены на продукты питания за год выросли на 0,4%, что ниже среднего показателя.

В Германии с 1 июля перестала действовать так называемая топливная скидка. Она предусматривала снижение налогов на бензин и дизельное топливо на 17 центов за литр в мае и июне. Бундестаг одобрил ее 24 апреля для обуздания роста цен. Операторам автозаправочных станций в ФРГ разрешалось повышать цены только один раз в день, а именно в 12:00 (13:00 мск).