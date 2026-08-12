Трамп полагает, что инфляция в Иране достигает 300%

Инфляция в Иране достигает 300%, ситуация в стране ухудшается. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в Truth Social.

"У них (Ирана - прим. ТАСС) нет ВМС, у них нет ВВС, оставшиеся военнослужащие не получают жалованья, КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС - прим. ТАСС) разгромлен и бежит, а их "власть" в лучшем случае неустойчива! У них нет денег - их страна "истощена". Все, что у них есть, - это лживые новости и инфляция в 300%, и [ситуация] только ухудшается! Иран - это одни слова и никаких дел <...>", - написал глава государства.

Международный валютный фонд ожидает в Иране в этом году инфляцию на уровне 69%. По данным Всемирного банка, этот показатель в 2025 году составил для страны 42,2%.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.