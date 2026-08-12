В ЕС оправдали запрет Латвии на ввоз конфет и игрушек из России

Евросоюз объяснил намерение Латвии запретить ввоз из России игрушек и конфет интересами «общественной морали». Об этом пишет издание Euractiv.

Ранее парламент Латвии принял поправки к закону, которые устанавливают «национальный запрет на импорт» потребительских товаров из России и Белоруссии, в том числе кондитерских изделий, книг, газет, игрушек, видеоигр, спорттоваров, одежды и обуви. По данным СМИ, запрет устанавливаемый до 1 июля 2027 года, будет распространяться и на импорт российских и белорусских товаров из третьих стран.

Представитель Еврокомиссии отметил, что исполнительный орган ЕС был проинформирован о новых мерах Латвии в отношении России и Белоруссии.

«Хотя торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, возможны исключения. К ним относятся меры, принимаемые в интересах «общественной морали, государственной политики или общественной безопасности»», - пояснил он.

При этом ранее Еврокомиссия выражала недовольство тем, что страны в одиночку вводят торговые ограничения. В частности, неоднократные предупреждения от Брюсселя, получали Венгрия, Польша и Словакия, которые с 2023 года ввели запрет на поставки ряда украинских товаров.