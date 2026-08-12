Названы возможные потери сельского хозяйства ЕС от погодных аномалий

К 2050 году среднегодовые потери сельского хозяйства Евросоюза от неблагоприятных погодных явлений могут превысить 40 млрд евро, а в наиболее тяжелые годы — достичь 90 млрд евро, сообщает Financial Times со ссылкой на исследование страхового брокера Howden для Европейского инвестиционного банка.

В настоящее время ущерб от засух, экстремальных осадков, града и заморозков оценивается примерно в 28 млрд евро в год, причем более половины приходится на засухи. Значительная часть климатических потерь остается незастрахованной.

На фоне роста климатических рисков европейские фермеры продолжают выражать недовольство ужесточением экологических требований, ростом издержек и конкуренцией со стороны импорта. Особое беспокойство вызывает торговое соглашение ЕС со странами Меркосур, вступившее в силу 30 апреля 2026 года, а также льготы для украинской сельхозпродукции.

Дополнительное давление оказывает ситуация на рынке удобрений. Напомним, что ЕС ввел пошлины на поставки из России и Белоруссии. Энергетический кризис также усугубляет положение аграриев.

Последствия жары уже ощущаются. Фермеры в Великобритании, Испании и Италии переносят работы на ночное время. Во Франции ожидается сокращение производства зерновой кукурузы на 35% по сравнению с прошлым годом — до минимального уровня с 1980 года. В Италии на отдельных фермах производство молока упало на 20%, а во французской Новой Аквитании жара привела к массовой гибели скота.

Согласно данным Copernicus, июнь и июль 2026 года стали самыми жаркими за историю наблюдений в Западной Европе, средняя температура превысила норму на 2,79 градуса. Жара сопровождалась засухой и обмелением рек.