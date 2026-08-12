Названы главные причины роста российской экономики

Вероятно, во II квартале 2026 года экономика России выросла. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на опрошенных им экономистов.

Они предположили, что валовой внутренний продукт в апреле-июне вырос на 0,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это, в числе прочего, объясняется резким ростом государственных расходов, которые стимулируют экономику. Кроме того, рост заработной платы поддерживает устойчивый потребительский спрос.

Еще одним фактором оказалось потребление домохозяйств, которое увеличилось больше чем на семь процентов во II квартале. Однако другие сектора продолжают сокращаться, а нефтепереработка отстает больше всех. Проблемы с топливом усугубили и без того резкий рост инфляции, которая, согласно прогнозам Bloomberg, к концу июля превысит шесть процентов.

Экономисты констатировали, что спад в I квартале оказался кратковременным, хотя то, что последовало после не следует назвать восстановлением.

Ранее Банк России ухудшил прогноз по росту экономики на половину процентного пункта. В ЦБ полагают, что в этом году ВВП вырастет на 0-1 процент. Причиной названо временное снижение производственных мощностей в отдельных секторах.