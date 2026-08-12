Потребление хлеба в России снизилось почти в два раза за 20 лет

Потребление хлеба в России снизилось в 1,8 раза за 20 лет. Сейчас это рекордно низкие 35 кг в среднем на человека в год, приводит данные статистики РИА Новости. Для сравнения, в 2006 году этот показатель составлял 62 кг.

Кроме того, за 20 лет на четверть просело и потребление муки. А вот покупать хлебобулочные и мучные кондитерские изделия — булочки и пирожки — россияне стали чуть больше.

Эта статистика не учитывает хлеб, который люди едят вне дома, то есть в столовых на предприятиях, в школах, в кафе и ресторанах. Но снижение потребления хлеба видит и бизнес, говорит владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов.

Денис Максимов, владелец пекарни «Машенька» в Люберцах

«Мы тоже готовы засвидетельствовать тот факт, что потребление хлеба снижается. Мы работаем с 2017 года, на опыте своих продаж можем подтвердить эти цифры. Можно еще проследить повышение спроса на какой-то новый хлеб, который появляется, люди интересуются цельнозерновыми хлебами, хлебами на закваске, которые гораздо лучше усваиваются организмом и могут не то чтобы лечить, но поддерживать микрофлору кишечника в нужных кондициях, если этот хлеб испечен правильно и закваска сделана по правильным рецептурам. А так, в целом, я боюсь, что это все веяния некой моды о том, что хлеб вреден. Это ошибочное мнение, потому что потребление хлеба необходимо для любого человека, для любого организма, как потребление любого другого хорошего натурального продукта. Опять же, если мы говорим про натуральный хлеб. Что касается роста продаж хлебобулочных изделий, тоже подтвердим такую тенденцию. Хлеба покупают меньше, пирожков, булочек и кондитерских изделий — больше. Хлеб для нас не является продуктом, на котором мы зарабатываем, маржинальность у него крайне низкая, но это якорный продукт, который обязательно должен присутствовать в любой уважающей себя пекарне».

Эксперты говорят: спрос на свежий хлеб падает и потому, что изменилась модель питания. Сейчас часто в его основе сэндвичи или бургеры, где хлеб уже присутствует как один из ингредиентов.