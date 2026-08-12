Подсчитаны потери Британии из-за аномальной жары

Из-за аномальной жары в Великобритании экономика страны потеряла 4,4 млрд фунтов стерлингов (около 490 млрд рублей) в этом году.

Об этом сообщает The Guardian.

«Повторяющиеся изнурительные волны жары этим летом, вероятно, обошлись экономике Великобритании более чем в 4 млрд фунтов стерлингов потерянного экономического производства к концу июля», — говорится в материале.

По мнению экспертов, экономические последствия изменения климата уже ощутимы и будут только усугубляться в будущем.

Ранее Reuters писал, что жара и засуха могут свести на нет рост экономики ЕС в 2026 году.

В бельгийском городе Шиме ввели ограничения на использование воды из-за «исключительно низкого» уровня грунтовых вод.