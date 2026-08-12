Подсчитаны потери Британии из-за аномальной жары

Guardian: из-за аномальной жары экономика Британии потеряла £4,4 млрд
Из-за аномальной жары в Великобритании экономика страны потеряла 4,4 млрд фунтов стерлингов (около 490 млрд рублей) в этом году.
Об этом сообщает The Guardian.
«Повторяющиеся изнурительные волны жары этим летом, вероятно, обошлись экономике Великобритании более чем в 4 млрд фунтов стерлингов потерянного экономического производства к концу июля», — говорится в материале.
По мнению экспертов, экономические последствия изменения климата уже ощутимы и будут только усугубляться в будущем.
Ранее Reuters писал, что жара и засуха могут свести на нет рост экономики ЕС в 2026 году.
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