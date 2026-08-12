Миру спрогнозировали резкое снижение предложения нефти

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) понизили прогноз глобального предложения нефти в 2026 году. Об этом сообщается в августовском отчете организации.

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В 2026 году, ожидают эксперты, среднесуточное мировое предложение сырья снизится на 4,3 миллиона баррелей. Предыдущая оценка подразумевала падение показателя на 3,7 миллиона. Теперь аналитики прогнозируют снижение глобального предложения до 102 миллионов баррелей в сутки.

Главной причиной ухудшения ожиданий эксперты назвали войну США и Ирана на Ближнем Востоке. Перекрытие Ормузского пролива и удары Ирана по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива, пояснили они, ударили по региональной добыче и экспорту сырья.

Перспективы скорого заключения мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном эксперты по-прежнему называют туманными. У сторон есть ряд принципиальных разногласий по поводу условий урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Власти Ирана, в частности, настаивают на принципе взимания платы за безопасный проход судов через Ормузский пролив, что категорически не устраивает Белый дом. Это расхождение, отмечало агентство The Associated Press, является ключевым препятствием для скорого открытия ключевой региональной логистической артерии. В сложившихся реалиях рассчитывать на быстрое восстановление глобального предложения нефти не приходится, сходятся во мнении участники рынка.