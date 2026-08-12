Всемирный банк зафиксировал резкий рост имущественного неравенства на Украине

Всемирный банк зафиксировал резкий рост уровня бедности и имущественного неравенства на Украине по итогам 2025 года, следует из отчета организации.

По данным Всемирного банка, уровень бедности в стране достиг 41,6% — это вдвое больше, чем в 2021 году, когда показатель составлял 20%. Коэффициент Джини, отражающий расслоение доходов, за два года вырос с 0,41 в 2023 году до 0,50 в 2025-м. Главной причиной, по мнению аналитиков, стал разрыв в доходах: реальные заработки беднейших домохозяйств упали более чем на 30%, тогда как у богатых выросли более чем на 10%.

В отчете говорится, что реальные доходы беднейших слоев населения Украины продолжают сокращаться. Почти половина опрошенных украинцев (от 38 до 46%) признали, что их экономическое положение ухудшается.

До этого председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что минимальная зарплата на Украине ниже прожиточного минимума, государство не может финансировать реальный прожиточный минимум. По словам Гетманцева, сейчас он составляет не менее 11-12 тысяч гривен (около ₽20 тысяч), тогда как официально на 2026 год он закреплен на уровне 3,2 тысячи гривен (около ₽6 тысяч).

Ранее стало известно, какой процент бюджета тратит Украина на боевые действия.