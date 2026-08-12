В России подешевел бензин

Из данных Росстата следует, что бензин в России в период с 4 по 10 августа в среднем подешевел на 53 копейки.

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Стоимость дизеля снизилась на 2 рубля и 32 копейки.

За неделю бензин подешевел в 44 субъектах страны и подорожал в 28. Самым сильным было снижение в Республике Дагестан (-9,1 процента).

В Москве за прошедший период цены на автомобильный бензин снизились на 0,2 процента.

Вице-премьер России Александр Новак 11 августа заявил, что автозаправочные станции должны указывать класс бензина в понятной для водителей форме.