В России подешевел бензин
Из данных Росстата следует, что бензин в России в период с 4 по 10 августа в среднем подешевел на 53 копейки.
Стоимость дизеля снизилась на 2 рубля и 32 копейки.
За неделю бензин подешевел в 44 субъектах страны и подорожал в 28. Самым сильным было снижение в Республике Дагестан (-9,1 процента).
В Москве за прошедший период цены на автомобильный бензин снизились на 0,2 процента.
Вице-премьер России Александр Новак 11 августа заявил, что автозаправочные станции должны указывать класс бензина в понятной для водителей форме.