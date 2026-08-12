ФАС начала проверку обоснованности роста цен на мясо в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценивает обоснованность повышения оптово-отпускных цен крупнейшими производителями мяса птицы и говядины. Соответствующие запросы направлены организациям, сообщили ТАСС в ведомстве.

Производители должны предоставить сведения об объемах производства и реализации продукции, отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж. Кроме того, компании обязаны сообщить о причинах повышения оптово-отпускных цен с начала текущего года. По результатам анализа представленных сведений ФАС примет меры антимонопольного реагирования при наличии оснований.

В ведомстве подчеркнули, что тщательная проверка позволит оценить законность ценовой политики ведущих игроков мясного рынка. На 1 июля 2026 года говядина стала самым быстро дорожающим продуктом в стране.

По данным Росстата, за год стоимость выросла на 15,5% - до 744,9 рубля за килограмм, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».