Российские власти оценили темпы роста экономики в первом полугодии

С учетом того, что ВВП России во втором квартале 2026 года Росстата, на 1,3 процента после снижения в первом на 0,2 процента, Минэкономразвития заявило об экономическом росте в январе-июне, составившем 0,6 процента. Об этом сообщается на сайте министерства.

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Показатели апреля-июня обеспечило сочетание устойчивого внутреннего спроса и положительной динамики в ряде отраслей реального сектора, уточнили представители властей.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на фоне этого отметил успешное преодоление неудачной динамики начала года, что, по его словам, является «во многом результатом системной работы правительства и Центробанка по поддержке структурных изменений и повышению устойчивости экономики».

Как напоминает Эльвира Набиуллина в июне допускала, что ВВП вырастет по итогам первых шести месяцев года на 0,5 процента. В июле регулятор снизил с 0,5-1,5 до 0-1 процента прогноз экономического роста в 2026 году, указав, что «с июня возросло влияние временного сокращения производственных возможностей на выпуск в отдельных отраслях».