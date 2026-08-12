СМИ: В Россию прибыла первая партия бензина из Индии

Россия якобы приняла первую партию бензина из Индии. Об этом в среду, 12 августа, написал Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

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— Согласно данным компании Kpler, Москва впервые закупает автомобильное топливо у этой южноазиатской страны, — говорится в публикации.

Утверждается, что партию топлива привезли с нефтеперерабатывающего завода в индийском городе Вадинара.

На прошлой неделе агентство сообщало, что Украина пообещала США не наносить удары по объектам Каспийского трубопроводного консорциума и танкерам, не имеющим отношения к России. Киев пошел на это после переговоров с высшим руководством США на фоне недавних атак дронов в районе Новороссийска, которые привели к сбоям в погрузке и росту мировых цен на нефть.

25 июля заместитель председателя кабинета министров России Александр Новак заявил, что разрешение выпускать бензин экологического класса «Евро-3» является временной мерой. Он подчеркнул, что власти страны пошли на этот шаг для покрытия текущего дефицита и обеспечения внутреннего рынка топливом.