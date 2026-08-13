Британцев может ждать новый инфляционный шок

Ситуация с продовольствием в Соединённом Королевстве привлекла внимание западных СМИ. По выражению Politico, последствия жаркого засушливого лета стали первым испытанием нового премьер-министра.

The Daily Telegraph указывает на хрупкость продовольственной безопасности Великобритании. А радиостанция LBC отмечает, что страна теряет способность накормить своё население.

Западные СМИ бьют тревогу: жаркое лето сильно ударило по сельскому хозяйству Великобритании, создав угрозу дефицита продовольствия.

Как пишет Politico, климатические условия, нанёсшие значительный урон инфраструктуре страны, в Лондоне расценили как чрезвычайную ситуацию. Отмечается, что новый британский премьер Энди Бёрнем созвал экстренное совещание центра кризисного реагирования (COBR) в среду 12 августа.

«Кризис стал первым испытанием для Бёрнема, который вступил в должность только в прошлом месяце», — отмечает автор статьи.

Официальный представитель аппарата премьера выступил с заявлением о том, что «лето выдалось сложным», особенно для пожарных, фермеров, работающих в условиях засухи, и сотрудников Национальной службы здравоохранения, занятых в подразделениях неотложной помощи, передаёт издание.

«На этой неделе британцы готовятся к пятому в 2026 году периоду аномальной жары, при этом, по прогнозам, температура местами превысит 36 градусов по Цельсию, — сообщает издание. — Национальная метеорологическая служба Великобритании (Met Office) предупредила, что это лето будет самым жарким в стране за всю историю наблюдений».

Politico добавляет, что июль стал самым засушливым, по крайней мере, с 1836 года. Засуха охватила большую часть Англии и весь Уэльс. Более 27 млн человек по всей Великобритании столкнулись с ограничениями на использование воды, в том числе с запретом на использование шлангов для полива, отмечается в публикации. Издание также сообщает о масштабных лесных пожарах.

Продукты по талонам?

По данным The Daily Telegraph, от засухи страдает почти три четверти территории Англии, что губительно сказывается на урожае фермерских хозяйств и производстве молока. Британия сталкивается с «худшим за последние десятилетия кризисом продовольственной безопасности», — утверждается в статье.

Из-за чрезвычайных погодных условий в Соединённом Королевстве вырастили значительно меньше пшеницы и овощных культур, таким образом, возрастает зависимость страны от продуктов питания, выращенных за рубежом, в частности от «дорогостоящего импортного зерна», предупреждает газета со ссылкой на оценки инвестиционного банка Shore Capital.

«Продовольственная безопасность Великобритании уже много десятилетий не была такой хрупкой», — приводит The Daily Telegraph слова экспертов.

Таблоид The Sun отмечает, что стоимость пшеницы, молочных продуктов и овощей достигла самого высокого уровня за последние три года. Стабильный спрос при сокращающемся предложении чреват «инфляционным шоком позже в этом году» — в таком случае британским семьям будет ещё тяжелее сводить концы с концами.

В свою очередь, GB News подчёркивает, что и с импортом продовольствия возникают проблемы: «Производители продуктов питания во Франции и Испании также пострадали от засухи и пожаров», — поясняет издание.

«Соединённое Королевство, уже импортирующее более половины (потребляемого в стране. — RT) продовольствия, теряет способность накормить собственное население», — сетует ведущая радиостанции LBC.

В репортаже подчёркивается, что британские фермеры были вынуждены начать уборочную кампанию преждевременно, не дожидаясь созревания пшеницы, чтобы спасти хоть часть урожая — настолько высока пожароопасность после долгой засухи.

Не только погода

Между тем ряд изданий обращает внимание на то, что рекордная жара — вовсе не единственный фактор, угрожающий продовольственной ситуацию в Великобритании.

Так, Dairy Reporter сообщает, что молочные фермы сталкиваются с острой нехваткой квалифицированных работников. 82% работодателей с открытыми вакансиями сообщают, что кандидатов очень мало, а обладающих нужными навыками вообще нет — за последние семь лет этот показатель не опускался ниже 80%, отмечается в статье. А опрос 440 фермеров показал, что ситуация значительно ухудшилась с времён брексита и пандемии COVID-19.

«Обеспечение будущего британской продовольственной сферы начинается с кадров. За каждым литром молока и каждым блюдом на столе стоит квалифицированная рабочая сила, производящая, перерабатывающая и транспортирующая продукты питания», — цитирует издание Баса Падберга, управляющего директора Arla Foods в Великобритании.

В свою очередь Farmers Guardian пишет, что экономика Великобритании, возможно, теряет до £2 млрд из-за мошенничества с продуктами питания. Речь идёт о подмене ингредиентов, ложной информации на этикетках и иных способах обмана потребителей.

А газета The Daily Telegraph обращает внимание на тяжёлую геополитическую ситуацию: «Всё это происходит на фоне высоких цен на топливо, в том числе на дизельное топливо для тракторов, и более высоких цен на удобрения. И то, и другое вызвано войной в Иране и нарушением судоходства через Ормузский пролив».