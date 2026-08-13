Власти Венесуэлы и оппозиция хотят вернуть деньги из Банка Англии

В Каракасе завершился первый цикл переговоров между властями и оппозицией, итогом которого стало подписание важного совместного коммюнике. Стороны согласились объединить усилия для возвращения на родину международных резервных активов.

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По сей день заблокированные средства хранятся в Банке Англии. Для контроля за расходованием этих денег будут установлены специальные механизмы прозрачности и аудита, а приоритетом станет поддержка пострадавших от разрушительного землетрясения 24 июня.

Кроме того, участники диалога договорились о начале реформы судебной системы, включая обновление порядка избрания судей Верховного суда. Реализация намеченных мер начнется уже в августе.

Этот прорыв в диалоге стал возможен на фоне сложной экономической и гуманитарной ситуации в стране.