На Украине пожаловались на стремительно падающий экспорт зерна

Экспорт зерна с Украины стремительно падает на фоне морской блокады, на это пожаловалось издание «Страна.ua».

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За первые 12 дней августа экспорт пшеницы сократился в 4,3 раза (до 175 тысяч тонн против 759 тысяч тонн за аналогичный период прошлого года), ячменя — в 5,6 раза (до 37 тысяч тонн), кукурузы — в 2,7 раза (до 68 тысяч тонн). Такие данные озвучили в министерстве аграрной политики.

Отмечается, что прямые убытки сельскохозяйственного сектора Украины в этом году оценивают в 1,5-3 миллиарда долларов из-за морской блокады.

Ранее издание The Economist писало, что из-за атак России на портовую инфраструктуру Украины в Одесской области экспорт сельскохозяйственной продукции, который составляет 60 процентов от всей внешней торговли республики, может оказаться парализован.